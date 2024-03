Заради хакeри: Криптосекторът претърпя огромен инцидент със сигурността

Играта, наречена Munchables, потвърди инцидента в публикация в X в сряда (27.03) и заяви, че ще се опита да спре трансакциите. Специалистите в областта на блокчейн PeckShield посочиха, че хакерът е откраднал 17 400 токена Етер, които при сегашните цени струват около 63 млн. долара.

Munchables has been compromised. We are tracking movements and attempting to stop the the transactions. We will update as soon as we know more.