Заради прашна буря: Десетки автомобили катастрофираха в САЩ, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Между 40 и 60 автомобила са се сблъскали на главната магистрала на щата. Към момента се съобщава за шестима загинали, най-малко 30 души са откарани в болници с различни наранявания.

Според метеорологичната служба на САЩ скоростта на вятъра по време на бурята варира от 56 до 74 км/ч.

Dust storm kills 6 in Illinois



Between 40 and 60 cars collided on the state's main highway. At least 30 people were taken to hospitals with various injuries.



According to the US Weather Service, the wind speed during the storm ranged from 56 to 74 km/h. pic.twitter.com/nOpopIrLM6