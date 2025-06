Неочаквано: Откриха случайно мумия на 1000 години по време на ремонт (ВИДЕО)

При изкопни дейности за разширяване на газопреносната мрежа в Лима, столицата на Перу, работници от комуналните служби неочаквано попаднали на мумия от прединкския период, чиято възраст се изчислява на около 1000 години. Мумията е била открита на дълбочина под половин метър под земната повърхност, съобщава АП.

Артефактът е останал скрит въпреки десетилетия на урбанизация в квартала на Лима, където някогашни земеделски земи са били трансформирани в гъсто населени жилищни райони. Археологът Хосе Алиага каза в сряда, че мумията е била намерена в седнало положение и покрита с плетен кош. Все още се забелязва запазена тъмнокафява коса.

„Намерихме останки и доказателства за доиспанско погребение“, каза Алиага, като уточни, че откритието е направено през изминалата седмица.

An over 1,000-year-old mummy of a woman was unexpectedly found during the installation of gas pipelines in Puente Piedra, Lima, according to a statement released by Peru gas company Calidda pic.twitter.com/wns5qXZhYy