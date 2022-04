България е водеща тема в световните медии заради спрения руски газ

Припомняме, че руският енергиен гигант съобщи вчера, че преустановява износа на газ за Полша и България заради отказа на двете държави да плащат доставките в рубли. От компанията обявиха, че услугите няма да бъдат възстановени, докато плащанията не бъдат извършени в руската валута.

Днес водещите американски издания The New York Times и The Washington Post излязоха с новината като водеща, а същото важи за Financial Times и Wall Street Journal.

Двете медии, специализирани в икономиката и финансите, обръщат внимание на това, че цените на газа в Европа са поскъпнали след спирането на доставките от "Газпром" към България и Полша. По данни на лондонската борса ICE - цената на фючърсите на най-ликвидния хъб TTF в сегмента "месец напред" се е повишила с 28% в ранните часове в сряда. Максималната цена е достигнала 125 евро на мегаватчас.

Агенция Associated Press излиза със заглавие на водещата си новина "Военна ескалация - Русия спря газа към две европейски държави". Авторите коментират, че Москва е отворила "нов фронт" на войната в Украйна, след като е откъснала двете членки на НАТО от газовите доставки. Според тях това е "драматично ескалиране на конфликта", което го прави "още по-мащабна битка със Запада".

Новината е водеща и в сайта на агенция "Ройтерс". CNN поставя акцента върху обвиненията на Европейския съюз в "изнудване", отправени срещу Кремъл след блокирането на доставките на "Газпром" към България и Полша.

Британските BBC и The Guardian също поставят новината като водеща и я следят в развитие.

Германските Der Spiegel и Die Welt пишат, че "България и Урсула фон дер Лайен обвиняват Русия в изнудване" заради прекратяването на доставките и искането за плащане в рубли. Припомняме, че премиерът Кирил Петков нарече "шантаж" спирането на руския газ за България.

Новината е №1 и във Франция. Le Monde цитира изявлението на Москва в заглавието на водещия си материал: "Преустановяването на доставките на газ за Полша и България е отговор на "неприятелските действия", казва Кремъл".

Le Parisien излиза със заглавие "Кризата в Украйна: България заклеймява "шантажа" след спирането на доставките на газ от Русия".

Испанският вестник El Pais пише, че "Русия изпълнява заплахата си и прекъсва доставките на газ за Полша и България".

В Турция проправителственият Hurriyet излезе със заглавие "И Путин изпълни обещанието си: Светкавична газова стъпка от Русия".