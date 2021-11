Дахер Ламот: Американският военен комплекс е най-големият замърсител на планетата, но не го споменават в Глазгоу

Американският военен комплекс е най-големият консуматор на петрол в света, както и най-големият замърсител на планетата, генерирал над 1,2 милиарда тона въглеродни емисии от 2001 насам, повече от 140 държави взети заедно.

The US military produced over 1.2b tonnes of carbon emissions during the war on terror and is a bigger polluter than 140 countries, yet military pollution is exempt from the agreements at #COP26 pic.twitter.com/Z7Ax4L92yK

Имат над 800 военни бази, с хиляди превозни средства, а средно на година хвърлят по над 25000 бомби на различни места, често със сериозни екологични последствия", пише анализаторът Дахер Ламот във Фейсбук.

"Но споменаването на военния комплекс на САЩ е изключено от конференцията в Глазгоу. Ни Грета, ни Байдън ги споменават. А сочат пръст към обикновените потребители и бедните, както и бързо разрастващите страни, които в момента зависят от въглищата, поради финансови причини най-вече.

The US military's actions have deeply impacted the Middle East's climate and landscape.



At stations hosting troops, it has resorted to setting fire to garbage, releasing toxic pollutants into the air for anyone around to breathe https://t.co/ERyrvKGdAk pic.twitter.com/QNQx3czOOt