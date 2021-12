Дахер Ламот: Къде е BLM движението, когато френски войници стрелят по протестиращи в Нигер?

По-умни хора от мен са изчислили, че за да се ваксинира цялата планета са необходими 25 милиарда долара. За сведение страни като САЩ, Китай, Русия, Великобритания, Франция, Индия и Израел харчат над 70 милиарда годишно за ядрени оръжия. Ядрени. Годишно. Щото им пука за човешката раса.

Онзи ден френски войници започнаха стрелба срещу протестиращи в Нигер и убиха няколко души. Какво правят там французите?

Нигер е четвъртият най-голям износител на уран, като техния уран почти изцяло е притежание на френски компании, които експлоатират местното население. Нигер произвежда поне 40% от електроенергията на Франция, докато 89% от хората в Нигер нямат електричество. Щото на Франция им пука за човечеството, пише анализаторът Дахер Ламот във Фейсбук.

French troops killed 2 ppl, injured 18 in Niger after being confronted by angry protesters.

Niger is world's 4th largest Uranium producer. Its Uranium mines r mostly owned by French companies. Niger Uranium produce 40% of France electricity while 89% of Niger ppl have no elctrcty pic.twitter.com/dQWj2E35Yo