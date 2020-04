Германски имунолог: Защо е нужно да се изгради колективен имунитет

Morgen berät die Politik über Lockerungen. Der Lockdown kann jedoch nicht aufgehoben, sondern nur durch Smart Distancing (1.Schutz der Risikogruppen, 2.Massentests, 3.Masken) ersetzt werden. Höchste Zeit, die Herkulesaufgabe zu beginnen.https://t.co/yUCVAORHW7 via @zeitonline — Prof Alexander Kekulé, MD PhD (@AlexanderKekule) April 13, 2020

За това разказва The Daily Telegraph в своята публикация „Заразете младите и изолирайте застрашените лица“ (Infect the young and isolate those at risk' - One German scientist's plan to end the lockdown).Шефът на отдела по микробиология в Хале-Витенбергския университет Кекуле, призовава канцлера Ангела Меркел още през януари да бъдат тествани за коронавирус на границата пристигащите от други страни. Сега той предлага план за безопасно снемане на карантината. Изследване: В Мюнхен търсят колективен имунитет с тест за антитела Когато през март вирусът обхванал Германия, микробиологът предложил да бъдат затворени границите и училищата, защото тогава всеобщата карантина била единственият вариант да се забави разпространението на вируса и да се предотврати препълването на болниците. Затегната самоизолация, според него, може да донесе повече вреда, отколкото самият вирус, защото изработването на ваксината може да отнеме година. Ние не можем да останем под ключ от шест месеца до година . Ако ние направим това, нашето общество и нашата култура ще бъдат разрушени” – предупреждава Кекуле.За безопасното излизане от карантината той подготвил план от три точки.„По-младите от 50 г. едва ли ще умрат или сериозно ще се разболеят от ксоронавирус. Ние трябва да им позволим да се заразят, за да могат да изградят имунитет” – обобщава епидемиологът.Децата са подложени на най-малък риск, затова отначало е необходимо да бъде снета блокировката на училищата и детските градини, счита Кекуле.