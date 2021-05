По острието на бръснача в Газа: Може ли Русия да балансира добри отношения както с Израел, така и с Палестина?

Благодарение на регионалното си влияние и на доверието и от двете воюващи страни, Москва вижда себе си в уникална позиция да повлияе на процеса на помирение между Израел и Палестина. Това е темата на журналиста Марк Епископос в The National Interest в публикация под заглавие The Gaza Tightrope: Can Russia Balance Good Relations with Both Israel and Palestine?