Сексскандалите на десетилетието: Политиците водят класацията

Палавници има във всички среди, но най-интересни, най-пикантни и съответно най-укорими са съгрешилите политици. Може би защото техният публичен имидж по подразбиране трябва да е безупречен, понеже учат избирателите на морал.

И понеже световните лидери пишат историята, щат не щат вписват в нея и собствените си креватни подвизи. Десетилетието от 2010 до 2020 не направи изключение и произведе много пикантни истории, за чието потушаване можем само да предполагаме какви суми са отишли. Но за разлика от обикновените хора, на които подобен скандал може да им струва кариерата, бизнеса, семейството и даже живота, при политиците няма такова нещо. Аферите дори подхранват техния просперитет, а в очите на днешните общества кривналите от брачното ложе властници все повече изглеждат като готини, модерни и преуспяващи.В глобален мащабе сред най-силно привличалите медийното внимание. Може би единствено с изключение на Обама за американските президенти сексскандалите са по-скоро норма, от която и Тръмп не направи изключение. През 2018 г. бившият му адвокат Майкъл Коен обяви под клетва в съда, че Тръмп го е карал да плаща на две дами със съмнителна репутация, за да си мълчат за сексуалните си връзки с Тръмп. Това са порнозвездата Сторми Даниълс и бившият модел на Playboy Карън Макдугъл. На Сторми били дадени 130 000 долара, а на Макдугъл - 150 000. Плащанията към двете са били от средствата за предизборната кампания през 2016 г. Карън Макдугъл се сдоби със световна слава покрай пикантните си разкази в изданието New Yorker за връзката си с Тръмп. Историята се развила след третия му брак с Мелания. По нейните спомени двамата си поговорили два часа, после "се съблекли и се заели със секс". После Тръмп предложил пари на красавицата, които тя отказала. "Погледнах го и почувствах разочарование. И казах: "Не, благодаря, не съм такова момиче".Разбира се, беше направен опит това да се използва в предизборната кампания. Малко преди президентските избори The Wall Street Journal съобщи, че приближеният на Тръмп Дейвид Пекър е платил на същата тази Карън Макдугъл 150 000 долара, за да си мълчи. Малко по-малко е получила за да си мълчи за афера с Тръмп порнозвездата Сторми Даниълс. Макар нейната връзка да е била от 2006 до 2010, скандалът избухна чак през 2018. Тя дори беше подложена на детектор на лъжата, но се оказа, че говори истината. Краткото ѝ резюме на тази връзка и какво може самохвалкото Тръмп гласи: "Не е зле за човек на неговите години". Но каква е жената, която е успяла да омагьоса един супервлиятелен мъж? Ето каква. Тя дебютира в порноиндустрията, когато е на 21 години - през 2000 г., а първите ѝ артистични изяви са лесбийски сцени. Прави куп еротични фотосесии за Playboy и Penthouse и Hustler. През 2009 година обявява, че ще се кандидатира за сенатор в Луизиана, но се отказва. Опонентът на Тръмп в последните избори - Джо Байдън - изглежда пределно порядъчен. Това не попречи на пропагандната машина да пусне срещу него обвинения в сексуално посегателство към 27-годишна давност. Обвиненията бяха отправени от Тара Рийд - бивш член на екипа на Байдън в Сената. Според нея, Байдън е докоснал интимните ѝ части без нейно разрешение. Байдън, разбира се, отрече подобно деяние. И по-дребни риби в Щатите са редовно обвинявани в сексуални посегателства. Сенаторът-републиканец Марко Рубио уволни началника на кабинета си Клинт Рийд заради непристойни отношения с негови подчинени. Членове на американския Конгрес бяха принудени да подадат оставки заради същите обвинения - сенаторът-демократ Ал Франкен и дългогодишният конгресмен от Демократическата партия Джон Кониърс.Сексскандал лиши от поста му губернатора на Алабама Робърт Бентли през 2017 г. Той пък използвал държавни ресурси и пари от касата на кампанията си, за да прикрие връзка със своята съветничка Ребека Келдуел Мейсън. Макар че напусна доброволно, той трябваше да възстанови цялата сума и беше доживотно лишен от правото да се кандидатира за подобен пост.но и международни институции. През 2015 година ексшефът на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан беше в епицентъра на мощен компроматен ураган. Този френски политик със значима световна кариера е нещо като рецидивист в жанра "сексскандал". През 2007 г. френска журналистка го обвинява в опит да я изнасили, обаче не се стига до съд. На следващата година от МВФ, на който Строс-Кан вече е директор, проверяват обвинения, че той има прекалено близки отношения със своя подчинена.Истинското му лице обаче се проявява през 2011 година, когато е арестуван в Ню Йорк по обвинение в опит за изнасилване на камериерка. 33-годишната Нафисато Диало се оплаква на управата на хотела в Манхатън, че 62-годишният тогава Строс-Кан се е опитал да я изнасили. Разгоненият управленец обаче скоростно напуска хотела, в който забравя куп лични вещи, включително мобилния си телефон. Прокурорско нареждане задържа полета му и Стос-Кан е арестуван на летището. В онзи момент той води в социологическите проучвания за нов президент на Франция, но сексуалната му невъздържаност сгромолясва както кариерата му, така и подкрепата на доверчивите избиратели. Разбира се, Строс-Кан не се чувства като грешник : "Не съм извършвал нито престъпление, нито простъпка", съобщава той в писмено изявление, прочетено пред съда в Лил. В изявлението Строс-Кан посочва, че "много рядко е присъствал на секс партита" и изобщо не подозирал, че на тях са присъствали платени жени. През февруари 2020 година Бенжамен Гриво, кандидат за кмет на Париж, подкрепян от френския президент Еманюел Макрон, сам се оттегли от надпреварата заради видео със сексуално съдържание. "Заради недостойни нападки реших да оттегля кандидатурата си за местните избори в Париж. Това решение ми коства много, но моите приоритети са много ясни. На първо място е семейството ми, предполагам, че сте го разбрали", посочи в специално изявление Гриво. Видео и доста интимни откровения, адресирани до жена, бяха разпространени в интернет. Твърдеше се, че са пратени от приближения на Макрон, който освен това е и бивш говорител на френското правителство. През октомври 2020 година пъкподаде оставка, след като призна причастност към няколко случая на сексуален тормоз. Оставката му след 10-годишно кметуване беше комбинирана и с оттегляне от Датската социалдемократическа партия. Великобритания дава много храна за клюки, основно в кралското семейство, но след епичната раздяла на Чарз с Даяна останалите клюки бледнеят. В политиката обаче не е съвсем така. През 2014 година сексскандал разтърси и евроскептичната Партия за независимост на Великобритания, чийто лидер е Найджъл Фарадж . Една от най-висококвалифицираните кандидатки напусна формацията заради сексуален тормоз от страната на главния секретар, съобщи The Independent. Наташа Ботлър, която е Оксфордски възпитаник, получила неприлично предложение от генералния секретар на партията Роджър Бърд още в деня, когато била интервюирана за работа. Той предложил да продължат интервюто вечерта. Пред Times Ботлър заяви: "Той ми каза, че съм привлекателна и ми отправи директно предложение да отидем у тях". През 2017 година британският министър на отбраната Майкъл Фалън подаде оставка заради обвинения за сексуален тормоз. Наложи се тогавашният британски премиер Тереза Мей спешно да му намери заместник. През 2002 година Фалън небрежно сложил ръката си на крака на журналистката Джулия Хартли-Брюър на конференция на Консервативната партия. После имало и други случаи, но този скандал беше наистина бързо потулен. Фалън просто си посипа главата с пепел пред BBC, че в миналото поведението му може би "не винаги е било на ниво". Дали защото е така и се търси справедливост, дали за пари, дали за слава, нерядко влиятелни мъже са обвинявани в практически недоказуеми неприлични действия. През 2020 година министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън беше замесен във видимо скалъпен скандал. Това стана заради твърдения на журналистката Шарлът Едуърдс, че Джонсън я опипал по време на обяд, организиран от списание "Спектейтър", в което той работил като редактор през далечната 1999 година. Подобни случки имало и с друга жена, присъстваща на събитието. Естествено, обвинението бе отхвърлено и кабинетът на Джонсън излезе с краткото изявление: "Твърдението е невярно". През 2019 годинана страните с невъздържани политици. В скандал се озова председателят на комисията по външна политика във Върховната Рада Богдан Яременко, депутат от пропрезидентската фракция "Слуга на народа". Той беше сниман от парламентарни журналисти как разменя интимни съобщения по телефона по време на парламентарна сесия и дори да си уговаря среща с жена срещу заплащане. Яременко се оправда в социалните мрежи , че преписката е изфабрикувана специално заради журналистите и ги заплаши, че ще им потърси наказателна отговорност заради намеса в личния живот. Европарламентът също е периодично поразтърсван от сексскандали, но повечето са сравнително безобидни. Още в далечната 2011 година служителка на ЕП разпространява имейл, в който пише, че някои жени заемат хубави длъжности без конкурси, а по други начини. Обвиненията са към Краус Веле. Засегнатите на чест евродепутати се разпореждат този имейл да бъде изтрит. Тогава Клаус Веле е 43-годишен, а от 15 март 2009 г. е генерален секретар на Европейския парламент. Преди това е бил началник на кабинета на председателя на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг. По същото времеКрасивата министърка на вътрешните работи на Словения Катерина Кресал подаде оставка поради участие в групов секс, използването на кокаин и безскрупулни корупционни схеми. Правителството без малко да загуби мнозинството и подкрепата си в парламента поради скандалните разкрития. През 2009 година Кресал беше избрана за политик на годината. Тази година унгарският евродепутат от партията на Орбан Йозеф Сайер беше изловен по долни гащи на мъжко парти . Скандалното в случая е, че в битието си на политик Сайер напада гейовете, какъвто се оказа и самият той. А най-забавното в случая беше, че Сайер опитал да избяга по улука, но не му се получило - по долни гащи, да повторим. През декември 2015 годинаподаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз, отправени срещу него от няколко жени. Той защити решението за оставката си с това, че иска да предпази семейството си. Местен вестник съобщи за бивша колежка на Шалом, която твърди, че я е докосвал по неуместен начин. Тя решила да не се обръща към полицията, но след като огласила скандалното поведение на шефа си, се обадили и други служителки, жертви на подобни посегателства. Шалом е виден представител на управляващата дясна партия "Ликуд", бил е външен министър и министър на финансите на Израел. През май премиерът Бенямин Нетаняху му възложи да води преговорите с палестинците.трябваше да се прости със семейството и с кариерата си заради връзка със сътрудничка през 2018 година. Скандалът избухна в Канбера и помете и тази отлична кариера. 50-годишният Барнъби Джойс се разделил с жена си, с която имат 4 дъщери, но още преди да се разведе с нея, попаднал в любовна връзка с 33-годишната си прессекретарка Вики Чемпиън. За нея почти веднага стана ясно, че е бременна от него - безспорно шампионско изпълнение. Драмата се задълбочи след разкритията, че Джойс подлагал на сексуален тормоз други жени. Случаят доведе дотам, че тогавашният премиер Малкълм Търнбул поиска официална забрана на секса между министри и техни подчинени. Министър от Страната на изгряващото слънце също беше замесен в интимен скандал, при това - садо-мазо. През 2014 годинаизгоря почти невинен по световните стандарти. Членове на политическа група, която той ръководел, използвали държавни средства, за да се забавляват в садо-мазо бар в Хирошима. Миязава отрече самият той да е посещавал еротичното заведение. Този бар предлагал "представления" с жени, връзвани на сцената и налагани с камшици. Похарчената сума е 18 320 йени или 170 долара. В служебните отчети тя е вписана в графата "разходи за забавление" и това беше достатъчно за политическото му харакири. В XXI век, когато по цял свят и законодателството, и обществените норми стават все по-строги към сексуалните посегателства, те, кой знае защо, се увеличават. Част от тях са наистина скандални, други обаче са си чиста проба начин за изкарване на пари. Особено в шоубизнеса, където златотърсачките са най-много.