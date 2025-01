C-3PO от STAR WARS идва в България за Aniventure Comic Con 2025 (СНИМКИ)

Aniventure Comic Con е вече утвърдено име сред фестивалите у нас и е едно от най-чаканите събития за годината. Всяка година през вратите му преминават над 20 000 любители на попкултурата в България – фенове на косплей, манга и комикси, аниме и гейминг, художници, популярни личности, инфлуенсъри, актьори от филми и сериали. Всички те споделят незабравими моменти в рамките на един цял уикенд всяка година в началото на юли.

Тази година събитието ще зарадва своите фенове с поредно издание, което ще се проведе на 5 и 6 юли в Интер Експо Център, а първият обявен специален гост е Аnthony Daniels – актьорът, който вдъхва живот на емблематичния персонаж „C-3PO“, още от самото създаване на филмовата сага „Междузвездни войни“ („STAR WARS“).

Снимка: Aniventure Comic Con

Още: Нов филм от поредицата "Междузвездни войни": Райън Гослинг с главна роля

Anthony ще гостува и в двата дни на фестивала, като в програмата му е предвиден специален панел на главната сцена, с водещ Станислава Айви, а главните герои отговарят на въпроси от публиката. Актьорът ще има и специална зона на събитието, в която ще очаква всички желаещи за снимка или автограф, като достъп до нея ще имат само закупилите специални Meet & Greet билети за снимка, автограф или селфи. За да си гарантирате среща с него, организаторите препоръчват предварително закупуване на такъв билет от мрежата на Ивентим. Цените са от 80 до 120 лева.

Един от най-колоритните персонажи във вселената на STAR WARS

Пътешествието на британеца Аnthony Daniels започва през 1977 г., когато убеден от своя агент, участва в кастинг за ролята на C-3PO в „Star Wars: Episode IV – A New Hope”. Това променя целия му творчески път и от театрален актьор, той се превръща в едно от най-значимите имена в историята на филмовата поредица на Джордж Лукас. Daniels e единственият актьор, участвал във всички филми от сагата „Star Wars“, както с гласа си, така и съживявайки персонажа си от костюма на C-3PO.

Снимка: Aniventure Comic Con

Също така той озвучава героя си и за радиосериала по оригиналната трилогия и анимационните поредици: „Star Wars: The Clone Wars”, „Star Wars Rebels“, „Star Wars: Droids“, „Star Wars: Forces of Destiny“, „Star Wars: The Bad Batch“. Приключенията на симпатичния робот продължават и в “Rogue One: A Star Wars Story” (2016) и “The Lego movie” (2014). Освен актьорска кариера, Аnthony Daniels е автор на няколко книги, свързани с ролята и работата му в „Star Wars”.

Още: Призьори от фестивала в Кан в програмата на 29-ия София Филм Фест

Само след няколко месеца холивудската знаменитост ще пристигне в България, специално за тазгодишното издание на Aniventure Comic Con, и ще се запознае лично с всички почитатели на култовата филмова поредица на Джордж Лукас. Освен възможност за снимки и автографи, Аnthony Daniels ще разкаже повече за себе си и за ролята си на C-3PO по време на специално интервю, което по традиция ще се проведе на сцената в зала 1.

Разнообразие от арт дейности

Тази и още много вълнуващи срещи ще очакват всички на Aniventure Comic Con на 5 и 6 юли в Интер Експо Център. Освен звездни мигове с любими артисти, събитието ще предложи и невероятно разнообразие от работилници, демонстрации, лекции и прожекции, гейминг турнири с големи награди, оригинален мърчъндайз и oще много други атрактивни зони. Неизменна част от събитието са и конкурсите като зрелищното косплей шоу, което за втора поредна година ще излъчи двама представители от България, които ще участват в „Pop Culture Hiroshima“ в Япония!

Снимка: Aniventure Comic Con

Регистрацията за участие е вече отворена. Текат и записванията за състезанията по K-POP, AMV (Anime Music Videos), арт и манга конкурса, както и за участието в едни от най-големите и важни събития за косплей ECG, YuniCon Tournament of Champions и Geek Con.

Двудневни и ULTRA билети за Aniventure Comic Con 2025 могат да бъдат закупени от уебсайта тук и в мрежата на Ивентим в цялата страна.