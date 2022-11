"Сеячът" на Ван Гог - поредната жертва на екоактивистите (СНИМКИ)

Те предупредиха, че подобни акции ще продължат, докато не се обърне повече внимание на изменението на климата. Припомняме, че напоследък се превърна в мода екоактивисти да атакуват шедьоври на известни художници - четете повече тук и тук.

"Сеячът" е картина на нидерландския художник Ван Гог от 1888 г., която изобразява фермер, сеещ земята си под лъчите на слънцето. Картината е била изложена зад стъкло и не е била повредена.

Climate activists have just thrown vegetable soup on Van Gogh’s The Sower on display in Rome. It's getting pathetic. As said, there are better ways to get attention. This is pissing a lot of people off. Even people who are as concerned as them about climate-problems. pic.twitter.com/JL8lhE4aft