Екоактивисти напръскаха с оранжева боя сградите на МВР, МИ-5 и Bank of England в Лондон (ВИДЕО)

В деня на Хелоуин шестима екоактивисти напръскаха обилно с оранжева боя фасадите на Министерството на вътрешните работи на Великобритания, сградата на МИ-5 (контраразузнаването), централата на News Corp. на Лондон Бридж и сградата на Bank of England.

Това се случи рано тази сутрин, когато поддръжници на известното еко-движение Just Stop Oil извадиха пожарогасители и с тях изрисуваха в оранжево сградите, както се вижда във видеа в профила на групата в Twitter.

🎃 BREAKING: LONDON PAINTED ORANGE 🎃



🧯 At 8:30am today, 6 Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from fire extinguishers onto the Home Office, the MI5 building, the Bank of England and the headquarters of News Corp at London Bridge.



🎥 @cameraZoe pic.twitter.com/YCgTzvokQO — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 31, 2022

Активистите проведоха протестно шествие, а освен това атакуваха и медиите. Тяхна "жертва" падна сградата на NewsUK на Рупърт Мърдок, където се помещават редакциите на The Sun, The Times, The Sunday Times, TalkRadio и TalkTV.

"Медиите са също дотолкова съучастници, колкото правителството и петролните компании", твърдят от Just Stop Oil.

"The media are just as complicit as the government and the oil companies"@JustStop_Oil supporter spray paints Rupert Murdoch's @NewsUK office in London, owner of The Sun, The Times, The Sunday Times, TalkRadio and TalkTV.#JustStopOil #Murdoch #NewsUK pic.twitter.com/G0TBrA02aA — Rich Felgate (@richfelgate) October 31, 2022

От Just Stop Oil подчертаха, че са избрали тези сгради, тъй като правителството, специалните служби, финансовите институции и медиите са "стълбовете, които подкрепят и помагат да се запази икономическата власт, основана на използването на изкопаеми горива".

„Ерата на изкопаемите горива би трябвало отдавна да е отминала, но пълзящите пипала на интересите, свързани с тези горива, продължават да корумпират нашата политика, правителство и медии, както е било в продължение на десетилетия”, се казва в публикуваното на сайта на движението изявление.

„Как иначе да си обясним, че правителството пренебрегва разумни и очевидни политики като възобновяеми енергийни източници, топлоизолация и засилване на ролята на обществения транспорт, които биха намалили сметките ни за електроенергия и въглеродните ни емисии? Вместо това решенията са в полза на корупционни схеми за сондиране на нерентабилни находища на нефт и газ за сметка на данъкоплатците", гласи още позицията.

От началото на октомври Just Stop Oil провежда ежедневни акции в центъра на Лондон с искане британското правителство да забрани разработването на нови находища на нефт и газ и да помогне на гражданите, които се сблъскват с последиците от енергийната криза.

За този период полицията задържа над 600 активисти, които блокираха пътища, пръскаха с боя автокъщи и бутици на скъпи марки, а също така изляха супа върху картината "Слънчогледи" на холандския художник Винсент Ван Гог в Националната галерия в Лондон. Членовете на движението обещават да продължат с акциите си, пише БГНЕС.

