1 г. от атаката на "Хамас": Ракети полетяха към Израел, ЦАХАЛ поразиха оръжейни складове на "Хизбула" (ВИДЕО)

Сутринта на 7 октомври 2024 г. - точно на годишнината от клането на "Хамас" в Израел - палестинската групировка пое отговорност за ракетен обстрел на Южен Израел. От "Хамас" твърдят, че са насочили ракетите си към израелските сили близо до Холит и Керем Шалом.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) първоначално съобщиха, че при нападението са били изстреляни четири ракети, три от които са били прехванати от противовъздушната отбрана, а четвъртата е поразила открит район.

Според ЦАХАЛ терористичната групировка е планирала да изстреля по-голям брой ракети към Израел тази сутрин, но плановете ѝ са били осуетени. В изявление на военните се казва, че са „осуетили непосредствена заплаха след ранна подготовка и установяване на намерението на терористичната организация "Хамас" да обстрелва Израел“. Според ЦАХАЛ израелски изтребители са нанесли удари по няколко ракетни установки и тунели в Ивицата Газа малко преди 6:30 ч., когато "Хамас" е планирала да извърши ракетния обстрел. В 6:30 ч. "Хамас" успява да изстреля само четирите ракети.

Отделно от това през нощта ЦАХАЛ са нанесли удари по обекти на "Хамас" в централната част на Газа, които според тях са представлявали заплаха за израелските сили, действащи в района на коридора Нецарим, съобщи The Times of Israel.

В Газа е била поразена болница, която според израелските военни е била използвана от бойци на "Хамас", предаде BBC.

Вчера ЦАХАЛ предупредиха, че "Хамас" вероятно ще се опита да извърши ракетен обстрел и други нападения по време на първата годишнина от клането на 7 октомври, и заяви, че укрепва силите си в Газа и по границата.

Ракети, изстреляни от Ливан, т.е. от подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", удариха къща и няколко паркирани автомобила в община Кфар Врадим в Северен Израел. Видеоклип в социалните мрежи показва как няколко автомобила са обгърнати в пламъци. Спасителната служба „Маген Давид Адом“ съобщава, че е оказала помощ на един човек.

Десет души са били ранени в Израел от ракети, изстреляни от Ливан в неделя, 6 октомври.

Израел нанесе още въздушни удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут. Там е имало огромни експлозии, като Израел твърди, че е ударил складове за оръжие на "Хизбула".

Israeli Air Force attacked Hezbollah ammunition depots in the Dahiya neighbourhood of Beirut - IDF pic.twitter.com/c8ppKz33Ow