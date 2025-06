Кошмар в музей във Верона: Турист счупи обсипания с кристали Сваровски стол "Ван Гог" и избяга (ВИДЕО)

Двойка туристи успяха да счупят познатия като "стола на Ван Гог" музеен експонат в Палацо Мафей във Верона докато си правиха снимки. На кадрите от камерата за видеонаблюдение се вижда как мъжът в двойката сяда на стола и той се счупва под тежестта му, след което двамата паникьосани побягват от залата на музея.

Директорът на музея е заявил, че двойката е избягала от местопроизшествието, без да информира служителите за щетите. "Това е кошмар за всеки музей", каза той.

Столът е изработен от италианския художник Никола Бола и е украсен със стотици кристали Сваровски. Кръстен е на Винсент ван Гог като почит към прочутата творба на холандския художник, изобразяваща обикновен стол.

Инцидентът е станал още на 2 юни 2025 г., но видеото продължава да се разпространява в социалните мрежи.

At the Maffei Palace in Verona, Italy, a tourist sat on a delicate "Van Gogh" art installation chair covered with hundreds of Swarovski crystals,



And broke it



