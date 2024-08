40 станаха жертвите на израелската атака в Газа. "Ал Джазира": Палестинците изгоряха живи (ВИДЕО)

Израелската армия засили днес въздушните си удари в ивицата Газа, при което бяха убити най-малко 40 палестинци, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на медици в палестинския анклав.

При израелските въздушни удари бяха поразени къщи в бежанския лагер "Бурейдж" в централната част на ивицата Газа, при което бяха убити най-малко 15 души, а в разположения наблизо бежански лагер "Нусейрат" загинаха най-малко 4 души, съобщиха палестински медици.

В излъчени от "Ал Джазира" кадри се твърди, че "палестинците са изгорели живи, след като израелските въздушни атаки удариха претъпкан лагер, определен като „безопасна зона“.

Лагерите "Нусейрат" и "Бурейж" са сред осемте исторически бежански лагера в гъсто населения палестински анклав. Те се смятат от Израел за бастиони на ислямистки бойци, пише БТА.

Израелски самолети бомбардираха също и къща в центъра на град Газа на север, при което загинаха най-малко 5 палестинци, а при друг въздушен удар в южния град Хан Юнис беше убит най-малко още един палестинец и други бяха ранени, съобщиха медиците.

По-късно през деня най-малко още 15 палестинци бяха убити, а около 30 - ранени, при израелски удари, поразили две училища източно от град Газа, се казва в изявление на службата за гражданска защита в палестинския анклав.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри, чиято достоверност Ройтерс все още не може да провери, показващи жертви, докарани в болница на магарешки каруци.

