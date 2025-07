"Путин ще стане още по-непреклонен": Политици и експерти зоват Тръмп да не спира помощта за Украйна

Представителят на републиканците Брайън Фицпатрик призова президента Доналд Тръмп да проведе спешна среща в Конгреса относно намерението му да спре военната помощ на САЩ за Украйна. Фицпатрик предупреждава, че спирането на доставките идва в момент, когато Русия засилва лятната си офанзива и въздушните удари по украински граждански обекти.

🇺🇸 Rep. Brian Fitzpatrick has called on President Trump to hold an emergency briefing for Congress over the suspension of U.S. military aid to Ukraine. He warns the pause comes as Russia intensifies its summer offensive and airstrikes on Ukrainian rear areas. pic.twitter.com/hxNll8JO3b