5-месечно кученце спаси цяло село в Индия от свлачище (ВИДЕО, СНИМКА)

В Индия кученце спаси 67 души като предупреди с лая си стопанина си само минути преди смъртоносно свлачище да удари планинско село в северния щат Химачал Прадеш.

Жител на индийското село Сияте приютил петмесечното кученце само няколко седмици преди бедствието, разказва той пред NDTV. В нощта на 30 юни кучето започнало да лае силно, събуждайки стопанина си, който след това забелязал пукнатина в стената, през която вече се просмуквала вода.

Мъжът грабнал кучето и хукнал да предупреди съселяните си. Само минути след като всички 67 жители се приютили в местния храм, масивно свлачище ударило селото и буквално го заровило. Само няколко къщи останали непокътнати.

Сега местните власти са отпуснали помощ от по 10 000 рупии (около 116 долара) на семейство. А що се отнася до малкото куче – към него в селото вече се отнасят като към истински герой.

5-month old puppy Rocky saved 67 people from a landslide in Siyathi, India. His barking woke owner Lalit Kumar, who saw a crack & water pouring in. Kumar evacuated 22 families before the landslide hit, flattening houses. Rocky, a hero🫡 pic.twitter.com/ePcl67aaZp

Where nature’s fury tests human resilience, sometimes nature itself sends a saviour.



While heavy rains and landslides threatened to wipe out an entire village, a four-legged hero named Rocky, a pet dog, became the miracle no one expected but everyone needed.



As the village… pic.twitter.com/shw3v5CUNL