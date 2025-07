Хутите показаха как са потопили гръцкия танкер "Magic Seas" в Червено море (ВИДЕО)

Йеменските хути разпространиха видео, което показва нападението срещу товарния кораб Magic Seas. Гръцкият плавателен съд бе атакуван преди дни във водите на Червено море, а екипажът успешно евакуиран без пострадали.

Според групировката “Ансар Аллах”, капитанът на кораба не се е подчинил на “разпореждане” за спиране. От кадрите става ясно, че бойци на групировката се качват на борда на кораба, залагат експлозиви, които по-късно детонират дистанционно.

🚢This is how Yemen's Houthis sank the MAGIC SEAS ship



It was the first ship to be sunk since the recent 12-day war between Israel and Iran. 🇮🇷🇮🇱



The Magic Seas, flying the Greek flag, was first attacked with automatic weapons and grenade launchers, and then hit by four surface… pic.twitter.com/pbzFLZIh9J