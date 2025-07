Талибани с автомати рекламират туризма в Афганистан: Елате за най-ярката си почивка (ВИДЕО)

След като стана ясно, че Афганистан се отваря за туристически турове за руски туристи (с уточнението, че това важи само за мъже обаче), талибаните пуснаха и рекламно видео какви точно туристически атракции предлагат като обещават да бъде "интересно". Видеото е насочено по-конкретно към американците като трябва да запали интереса им с такива преживявания като плуване във водата на кристално чисти езера в компанията на въоръжени до зъби талибани или зрелищна снимка на колене с чувал на главата докато край вас отново стоят злокобно изглеждащи мъже с чалми сякаш всеки момент ви предстои екзекуция.

Талибаните твърдят, че пътуването ще бъде едно от най-ярките впечатления в живота ви. И уверяват, че нищо не заплашва туристите, а рискът да попаднете в плен "е изключен".

Още: "Талибан тур": Руснаците ще разнообразяват с публични екзекуции в Афганистан

Във видеото се казва: "След като освободихме родината си от вас, сега сте добре дошли да дойдете като туристи или гости."

The Taliban in Afghanistan just released the wildest promotional video targeting the American Audience to boost it's tourism industry 😂 pic.twitter.com/2oAAaFHXPk