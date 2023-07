Абас и Нетаняху ще посетят Турция, за да говорят с Ердоган

Нетаняху ще бъде приет на 28 юли, няколко дни след лидера на Палестина, който се очаква да посети на 25 юли, съобщиха от турското президентство.

Отношенията между Турция и Израел се подобриха през последната година с няколко посещения на високо ниво, включително това на израелския президент Исак Херцог след повече от десетилетие на напрежение. ОЩЕ: Израелският президент на посещение в САЩ

Предстоящите посещения, организирани от Турция, идват на фона на повишено напрежение с някои от най-лошите прояви на насилие, включително първото израелско нападение с дрон в района от 2006 г. насам, увеличаване на военните нападения срещу Дженин и северните окупирани палестински територии и атаки на заселници в палестински села, пише още Al Jazeera.

Припомняме, че наскоро се проведе мащабна военна операция на израелската армия в Дженин, който се намира в северната част на окупирания Западен бряг, което доведе до евакуацията на хиляди палестинци. ОЩЕ: Хиляди палестинци избягаха от лагера Дженин, Израел се хвали с успешна мисия (ВИДЕА)

