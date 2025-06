Украйна атакува с дронове, спря за кратко полетите на две московски летища (ВИДЕО)

Украйна атакува различни части на Русия с дронове. Във Валуики, Белгородска област, безпилотен летателен апарат е ударил електрическа подстанция. За това съобщи телеграмният канал „Пепел“, както и местни общественици. Няма информация за прекъсване на електрозахранването. В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как дронът атакува клетъчната кула във Валуики.

Безпилотен самолет порази лек автомобил и в друг край на Белгородска област – край село Устинка. Ранени са двама цивилни, съобщават местните власти. По данни на губернатора на Белгородска област Гладков, единият от тях е получил разкъсна рана на ръката, а другият е с травма на главата.

Същевременно бе съобщено за дронове и над Московска област. Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната са унищожили един безпилотен самолет, летящ към областта, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин.

Flight restrictions were briefly imposed under the "Kilim" protocol at Moscow's Domodedovo and Zhukovsky airports amid reports of a drone threat. Mayor Sobyanin claimed one UAV was shot down. Footage circulating online allegedly shows the incident. Restrictions have since been…