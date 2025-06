Тълпата ги смачка: 11 души загинаха по време на празник в Индия (ВИДЕО)

Тълпата смачка и уби най-малко 11 души пред стадион за крикет в индийския град Бенгалуру, където фенове празнуваха първата спечелена титла от Royal Challengers Bengaluru на индийската Висша лига. Новината да инцидента съобщи Reuters, позовавайки се на съобщение на властите. Има информация и за 47 ранени при инцеднта. Кадрите от инцидента показват хора, които се катерят върху други. Един полицай отнесе ранен зрител до линейка, докато хората се събраха около друг, който лежеше привидно в безсъзнание на земята. Визуалните изображения също показват някои хора, получаващи първа помощ.

Several people were killed in a crowd surge outside a cricket stadium in the Indian city of Bengaluru where fans were celebrating Royal Challengers Bengaluru's first Indian Premier League title win, authorities said https://t.co/RrTmFHbUzF pic.twitter.com/pFU5komE5I