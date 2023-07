Хиляди палестинци избягаха от лагера Дженин, Израел се хвали с успешна мисия (ВИДЕА)

Ахмед Джибрил от организацията заявява, че израелските сили са задържали десетки хора от понеделник насам "в тесни стаи в домовете им, без да им предоставят или позволят каквато и да е храна или напитки". Той добавя, че работата на екипите на палестинския Червен полумесец е била затруднена поради "големите щети по пътищата и инфраструктурата в лагера", пише BBC.

⚡️The zionist regime ordered over 300 families in Jenin to leave their homes pic.twitter.com/VjAKqo5dEQ — War Monitor (@WarMonitors) July 3, 2023

Вчера израелската армия започна мащабна военна операция в Дженин, който се намира в северната част на окупирания Западен бряг. Имаше удари с дронове и престрелки по улиците, като от едната страна бяха израелците, а от другата - батальонът "Дженин", съставен от въоръжени мъже от няколко палестински групировки. Според Тел Авив те са "терористи", финансирани от Иран, и са използвали бежанския лагер като скривалище.

⚡️In the centre of Jenin camp, resistance fighters are still engaging the zionist occupiers now pic.twitter.com/1FjF7Ngo0d — War Monitor (@WarMonitors) July 4, 2023

Ситуацията в Дженин се е успокоила тази сутрин, пише BBC, но според палестинското здравно министерство 10 души са загинали, 100 други са ранени, а от тях 20 са в критично състояние. ООН съобщи, че токът и водата са били прекъснати.

Израелските сили обявиха, че продължават да претърсват още няколко „мишени“ в лагера, а 120 заподозрени са били задържани. Твърди се, че около 300 въоръжени мъже все още се крият в Дженин.

Израелският съветник по националната сигурност Цачи Ханеби заяви пред радио "Кан", че военната операция в северната част на окупирания Западен бряг е "близо до постигане на поставените цели".

ОЩЕ: Престрелки между израелци и палестинци на Западния бряг, броят на жертвите расте (ВИДЕА)