Хаос в магазин: Слон влезе в супермаркет за "закуска" (ВИДЕА)

Изненадваща сцена в супермаркет изплаши местните жители в Тайланд в понеделник, когато неочаквно голям див слон тромаво нахлул в обекта, за да търси храна. Инцидентът се е случил в началото на седмицата и е заснет от охранителните камери в магазина. На видео може да бъде видян как влиза и си хапва.

Във въпросния ден работата в магазина била по-лека и нямалко особено много клиенти. Собственичката и продавачка Камплой Гакаеу проявила изключително самообладание и успяла да убеди слона да напусне магазина. "Около 14:00 часа слонът просто се приближи. Излязох и се опитах да го прогоня. Казах му да не се приближава“, споделя тя пред CNN.

"Казах му: 'Махай се, излизай!", но той не ме послуша. Но сякаш дойде нарочно."

Магазинът, в който влязъл гладният бозайник, се намира в провинция Накхон Ратчасима в Тайланд, североизточно от столицата Банкок, и е близо до Националния парк Као Яй. Така че не е необичайно наоколо да бъдат видени дивите животни.

"Обикновено го виждаме да минава и го наблюдаваме от къщата. Но никога преди не е влизал в магазина, нито е наранявал някого", обясни собствничката на магазина.

Дивото животно е 27-годишен мъжки слон на име Плай Бианг Лек и е добре познат в района.

Камплой каза, че слонът е останал в магазина около 10 минути, търсейки какво да изяде. Докато дивите слонове обикновено предпочитат банани, бамбук и треви, Бианг Лек се насочил директно към сладкишите.

"Той се приближил до щанда за сладкиши, близо до фризера. Използва хобота си, за да избута внимателно фризера настрани и се навря вътре", описва тя случилото се.

"Отишъл е директно към закуските, бутал ги с хобота си. Изял е около 10 торбички със сладкиши – струват 35 бата (1 долар) всяка. Ял също сушени банани и фъстъчени закуски." Щетите от неочаквания "посетител" се оценяват на едва 1000 тайландски бата – около 22.70 британски паунда.

