Ад в Австралия: Гигантски вълни отнеха човешки животи (ВИДЕО)

Няколко души загинаха в следствие на гигантски вълни, които връхлетяха крайбрежието на Австралия. От 18 април 2025 г., петък до сега бедствието е отнело живота на шест души. Последният трагичен случай е от южната част на Сидни, когато водата е помела рибар от скалите, предаде ДПА. От полицията в щата Нов Южен Уелс съобщиха, че лекарите от Спешна помощ не са успели да се преборят за живота на рибаря. Повече късмет е имало 14-годишно момче, което също е било пометено в морето, но е извадено от водата. В момента то е в стабилно състояние в болница.

Хиляди се евакуират в Австралия. Опасност от катаклизъм

При друг случай 24-годишен младеж е бил отнесен от вълните, докато се разхождал скалите в източните предградия на Сидни. В момента той се издирва, но все още не е открит. На 19 април друг рибар е изчезнал в бурните води. На 18 април 2025 г. жена е загинала, а мъж е изчезнал във водите край Сан Ремо, близо до Мелбърн.

Powerful waves and rough seas have turned deadly across Australia. pic.twitter.com/QxsGXdPcvd