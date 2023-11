Атентат срещу палестинския президент Махмуд Абас (ВИДЕО)

Преди около едно денонощие организацията "Синовете на Абу Джандал", за която се твърди, че е част от палестинската служба за сигурност на Западния бряг в рамките на "Фатах", е дала на Махмуд Абас 24 часа да предприеме действия срещу Израел. След като срокът е изтекъл, конвоят на палестинския президент е атакуван. "Синовете на Абу Джандал" вече пое отговорност за нападението, информира Turkiyenewspaper.

Абас имаше изненадваща среща с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен на Западния бряг в неделя, 5 октомври. На срещата си с Блинкен Абас поиска от Израел да спре атаките си срещу Ивицата Газа.

"Обявяваме от днес, че палестинското ръководство е изправено пред историческа отговорност да обяви пълна конфронтация с престъпната [израелска] окупация. Брат Абу Мазен (бел. ред. - истинското име на Абас) разполага с 24 часа, за да представи ясна позиция, като обяви пълна конфронтация с окупацията, използвайки всички средства, и да осъди изявленията, направени от престъпника [Антъни] Блинкен. След това той няма власт над нас и нито един клон [за сигурността на Палестинската автономия] [няма да следва заповеди и да получава инструкции]".

