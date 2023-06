Блинкен: Не подкрепяме независимостта на Тайван, не искаме Студена война с Китай (ВИДЕО)

"Тази политика не се е променила", каза Блинкен след срещата си с китайския президент Си Дзинпин в понеделник. "Ние не подкрепяме независимостта на Тайван", добави той, цитиран от BBC, като обясни, че САЩ не искат промяна на статуквото.

"We do not support the independence of Taiwan," - US Secretary of State Blinken during the talks in Beijing



At the meeting with Blinken, Xi Jinping also emphasized that the US and China have made progress and agreements "on some specific issues." pic.twitter.com/cK8ZJwjAxq