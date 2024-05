Боеве в Рафах: Израел се хвали с убити от "Хамас", пациенти са изведени от болниците

Израелските военни (ЦАХАЛ) съобщават, че са убили множество въоръжени лица, докато продължават да действат в източната част на Рафах, както и в квартал Зейтун в град Газа.

Що се отнася до източната част на Рафах, войските на бригада "Гивати" са открили няколко тунелни шахти, а 401-ва бронирана бригада е убила няколко въоръжени лица в близък бой и чрез нанасяне на въздушни удари в района на контролно-пропускателния пункт Рафах с Египет, казват от ЦАХАЛ.

Съобщават също, че през изминалото денонощие военновъздушните сили и 215-и артилерийски полк са нанесли няколко удара в Рафах, насочени към обекти, използвани от "Хамас" за изстрелване на ракети по Израел, пише The Times of Israel.

Междувременно в Зейтун, където ЦАХАЛ започнаха операция снощи, изтребители са поразили няколко въоръжени лица и обекти на "Хамас". Резервисти от бригада "Ифтах" са ударили оръжеен склад. "Още над 40 цели, включително тунели, позиции за изстрелване на противотанкови ракети, сгради, наблюдателни пунктове и друга инфраструктура, са били поразени от ВВС в други райони на Газа", допълват от израелската армия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пък заяви в интервю за Merit Street Media, че израелските сили унищожили почти всички батальони на "Хамас". "Успяхме да унищожим около 20 от общо 24 терористични батальона на "Хамас". Остава да унищожим още четири в Рафах. Ето защо искаме да влезем в Рафах, защото не можем да ги оставим там", каза той.

Междувременно обаче кризата за палестинците в Рафах е голяма – пациенти и персонал са изведени принудително от болниците в града, съобщава катарската телевизия „Ал Джазира“, която наскоро официално беше забранена в Израел.

"Нямаме легла, нямаме болници, към които да насочим хората, особено за критични пациенти", казва палестинският лекар Мохамед Закут. "Болница "Ал-Наджар" не работи. А кувейтската болница в Рафах е само за травми и спешни случаи", добавя той.

Сам Роуз, директор по планирането в Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA), заяви, че от неделя в Ивицата Газа не са постъпвали никакви доставки и че "тежки бомбардировки" поразяват райони в центъра на град Рафах - не само в източната част, както твърдят от ЦАХАЛ.

"От неделя насам в Ивицата Газа не са постъпвали никакви помощи. Никаква помощ, никакво гориво, никакви доставки, нищо. И сега наистина сме останали до последните си резерви. Имаме за още няколко дни брашно, което можем да осигурим. Но всичко останало ще започне да се изключва много скоро без гориво, без вода. Така че ситуацията е наистина отчайваща", казва Роуз пред "Ал Джазира" от Рафах.

"Хората се страхуват от това от много, много време и сега то настъпва. Има постоянни бомбардировки. На хоризонта се вижда дим. По наши изчисления - от снощи около 110 000 души от Рафах са били разселени и са се преместили", допълва Сам Роуз от UNRWA.

Израелската армия пък отговори задочно с видео, според което десетки камиони с хуманитарна помощ са влезли вчера в Газа през пропускателния пункт Керем Шалом. "Израел държи този пропускателен пункт отворен въпреки постоянния ракетен обстрел на "Хамас" към района", казват от ЦАХАЛ.

Dozens of humanitarian aid trucks entered Gaza via the Kerem Shalom Crossing today.



Israel keeps this crossing open despite Hamas’ constant rocket fire toward the area.



The IDF makes every effort to provide a constant flow of aid to civilians while Hamas repeatedly shoots at… pic.twitter.com/w7QD7UdcWd