Байдън отправи най-острата заплаха към Израел до момента (ВИДЕО)

Още: Израелската армия превзе Рафах - единствената точка за официално преминаване между Газа и Египет (ВИДЕА)

Припомняме, че израелската армия (ЦАХАЛ) превзе контролно-пропускателния пункт Рафах между Египет и Ивицата Газа, като влезе там с танкове и издигна знамена. В едноименния южен град в анклава пък се намират между 1 и 1,5 милиона палестинци, разселени там заради операциите на ЦАХАЛ на север през изминалите месеци. Светът предупреждава премиера Бенямин Нетаняху, че офанзива в Рафах ще доведе до още по-голяма хуманитарна катастрофа, но той е непреклонен - иска да изкорени "Хамас".

„Дадох ясно да се разбере на Биби (министър-председателя Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и на военния кабинет - няма да получат нашата подкрепа, ако отидат в тези населени места", заяви Байдън пред CNN.

🚨🚨Biden says he will stop the transfer of weapons to Israel, including artillery shells, if Israel moves into Rafah population centers.



And Biden confirms that innocent Palestinians civilians have been killed in Gaza from the U.S.-supplied bombs. pic.twitter.com/JuPLELLpAz