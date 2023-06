Бурдж Халифа в Дубай бе осветен в цветовете на руското знаме (ВИДЕО)

"Тази вечер Бурдж Халифа празнува богатата история, ярката култура и забележителните постижения на Русия. Пожелавам на руския народ незабравим празник и бъдеще, изпъстрено с единство и просперитет", се казва в публикацията в Instagram на Бурдж Халифа относно празника на страната агресор във войната в Украйна.

Този ход предизвика множество негативни коментари и критики в социалните мрежи.

In #Dubai, the Burj Khalifa skyscraper was lit up in the colors of the Russian tricolor in honor of "Russia Day"



"Tonight Burj Khalifa celebrates the rich history, vibrant culture and remarkable achievements of Russia. Wishing the Russian nation a memorable celebration and a… pic.twitter.com/62i62s3vET