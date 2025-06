"Да направим Близкия изток пак велик": Тръмп дърдори, Израел срина куп министерства в Иран (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново блесна с публикация в социалната си мрежа Truth Social, докато израелските удари срещу Иран стават все по-мощни, а ислямската държава се мъчи да отговаря, но поне досега за вече над 48 часа видимите щети и разрушения в Израел са по цивилна инфраструктура, което по никакъв начин не спира военната машина на Бенямин Нетаняху.

В новата си публикация Тръмп обяснява как Израел и Иран трябва да стигнат до споразумение и щели да сключат сделка, както станало с Индия и Пакистан – защото Тръмп лично осигурил споразумение между Индия и Пакистан. И още – оръжието на Тръмп са възможностите да се търгува със САЩ. "Скоро ще имаме мир между Израел и Иран. Провеждат се много разговори, има много срещи. Правя много и никога не получавам заслуженото, но няма нищо, хората разбират! Да направим Близкия изток отново велик" - това са думите на Тръмп, които привличат най-много внимание:

