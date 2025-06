Израелските сили прекъсват пътищата на иранците до ударения от САЩ ядрен обект във Фордо (ВИДЕО)

Израелските военни съобщиха на 23 юни, че са извършили атака, за да "прекъснат пътищата за достъп" до иранския ядрен обект във Фордо, който беше ударен от САЩ вчера. Американски бомбардировачи B-2 пуснаха противобункерни бомби, за да нанесат разрушения по съоръжението, където на стотина метра под земята има центрофуги за обогатяване на уран. Израел твърди, че с тях Техеран се стреми към ядрено оръжие, макар иранците още да не разполагат с уран, обогатен над 90%, нужен за атомна бомба.

Израелското армейско радио цитира неназован източник от службите за сигурност, според когото армията се е прицелила към "път за достъп", водещ към Фордо, а не към самия обект. Това означава, че израелците явно искат да спрат иранските служители да стигнат до обекта и да извършват огледи или да изнасят още материали оттам: Какво са изнесли иранците от Фордо и къде е? Разкрития "от кухнята" на САЩ и Израел.

Съоръжението във Фордо се намира на 30 км североизточно от град Кум в Северозападен Иран и е разположено на стотици метри навътре в планината.

Това е единственото иранско съоръжение, в което инспекторите на Международната агенция за атомна енергия са открили частици уран, пречистен до чистота, близка до оръжейната. Това се е случило по време на необявена инспекция през 2023 г.: България зае страната на САЩ и е против Русия за иранската ядрена програма.

Satellite images of Fordow show six bomb entry points near vents, suggesting major damage to the uranium facility.



Scorch marks and shrapnel on the mountain hint at large internal blasts.



Source: TheGoodISIS pic.twitter.com/r9b4AcdrjR — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

Нови сателитни снимки на съоръжението във Фордо показват шест точки на проникване на противобункерните бомби на САЩ в близост до вентилационните отвори, което предполага сериозни щети в обекта. Следите от изгаряния и осколките в планината подсказват за големи вътрешни взривове. Според иранците обаче обектът не е напълно унищожен.

Израел с нова атака - по центъра на Техеран

Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди нападение и срещу центъра на иранската столица Техеран. Целите включват:

щабът на "Басидж" - милиция, която е част от Революционната гвардия;

часовникът "Унищожение на Израел" на площад Палестина;

щабът на вътрешната сигурност на Революционната гвардия;

идеологическият щаб на гвардията;

районът на затвора "Евин" и други обекти на режима.

⚡ The IDF is currently carrying out unprecedented strikes in the heart of Tehran



Israeli Defense Minister Israel Katz confirmed the attack. Targeted sites include:



— Basij headquarters,

— the "Destruction of Israel" clock in Palestine Square,

— IRGC internal security HQ,

—… pic.twitter.com/YwJKO2qPWc — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025

В "Евин" се намират политически затворници, журналисти, активисти и чуждестранни граждани, задържани след Ислямската революция от 1979 г.: Израел взриви вратата на най-страшния ирански политически затвор (ВИДЕО).

Изтребители на израелските ВВС са хвърлили над 100 боеприпаса по цели в Техеран през последните два часа, според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF). В последната вълна от удари по иранската столица е ударен щабът на Революционната гварди който е натоварен със задачата да защитава Техеран от заплахи за сигурността, включително вътрешни заплахи.

Поразен е и щаб, който отговаря за "защитата на родината, включително за потушаването на вътрешни заплахи като протести и размирици в Техеран“, предава The Times of Israel. Засегнато е и звено, което "отговаря за наблюдението на персонала в рамките на силите за вътрешна сигурност".

Хосейн Керманпур, ръководител на отдела за връзки с обществеността в иранското министерство на здравеопазването, заяви, че откакто Израел започна да атакува Иран на 13 юни, са загинали поне 13 деца, като най-малкото от тях е било само на два месеца. Той добави, че при израелските атаки са загинали и 44 жени, включително две бременни. Керманпур не посочва общия брой на жертвите, но в друга публикация в събота той заяви, че от началото на конфликта са загинали повече от 400 души, а най-малко 3056 са ранени. Информацията на този етап не може да бъде проверена по независим път.

Aftermath of the Israeli attacks on Iran. pic.twitter.com/kvGggpZQz4 — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

"По-голямата част от жертвите и ранените са цивилни граждани", твърди той, цитиран от Al Jazeera на фона на ликвидираните десетки военни, включително висши генерали.

