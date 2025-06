Израел взриви вратата на най-страшния ирански политически затвор (ВИДЕО)

Жестоките въздушни удари, които си разменят Израел и Иран, не отслабват. И днес израелските ВВС атакуваха редица цели в Иран и основно в иранската столица Техеран, има информация и за израелски удар по ядрения комплекс Фордо. Но поне засега най-видимa е израелската атака срещу един от най-известните ирански затвори, където се държат политически противници на режима на аятолаха - "Евин". Затворът в Техеран е печално известен заради изтезанията и грубите нарушения на човешките права, които се извършват там, а западни медии неведнъж са публикували репортажи за него.

⚡️⚡️The Israeli Air Force has begun a wave of airstrikes on military targets in Tehran



The footage reportedly shows the aftermath of a hit in the northern part of the city. pic.twitter.com/TZ5QM8lYu6 — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025

От ЦАХАЛ уточниха, че въздушният удар срещу "Евин" е бил прецизно изчислен така, че да няма срутване на сгради и човешки жертви. В социалните мрежи има видеокадри как е взривен един от порталите на завода - Още: Израел атакува 6 летища и уби членове на Революционната гвардия, Иран отвърна с нов залп ракети (ВИДЕО)

Footage beginning to circulate which appears to show an Israeli strike earlier against the entrance to Evin Prison, which is known to house political prisoners, in the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/u60PetTxOk — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025

🇮🇱🇮🇷 Israeli forces say they carried out a symbolic strike on the entrance gate of Evin Prison in Tehran—a site long seen as a symbol of political repression in the Islamic Republic. According to the IDF, the strike was carefully calibrated to avoid damaging buildings housing… pic.twitter.com/s2OP26hojM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025

Междувременно, ЦАХАЛ публикуваха нови видеокадри от удари по ирански военни обекти. Израелското твърдение е, че са ударении 6 военни летища в западен, централен и източен Иран. Унищожени са писти, подземни хангари, самолети за зареждане с гориво, изтребители F-14, F-5 и танспортен AH-1.

The destroyed aircraft were meant to stop IAF jets. The IAF impaired takeoff capabilities from these airports, as well as the Iranian military’s ability to operate its air force from them. pic.twitter.com/No5hclcPd0 — Israeli Air Force (@IAFsite) June 23, 2025

Иран също отново обстреля Израел, но няма данни за значими щети - основна цел е бил град Ашдод, където има проблеми с тока. Кадри от видеорегистратор показват как иранска ракета се взривява до магистрала в района на Ашдод, като явно не поразява нищо важно - Още: Какво са изнесли иранците от Фордо и къде е? Разкрития "от кухнята" на САЩ и Израел

Dashcam footage showing the impact of an Iranian ballistic missile earlier near a power station in Ashdod, Southern Israel. pic.twitter.com/TX3nZe5Sco — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025