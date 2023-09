Диктатор докрай: Ердоган се озъби на американска журналистка (ВИДЕО)

Интервюто беше в рамките на по-малко от 15 минути и беше посветено на много теми - международни отношения по остта Русия - САЩ, както и начина на управление на Ердоган.

ОЩЕ: Ердоган пак ще променя конституцията. Какво цели?

В един момент от интервюто (след 8:40 минута), водещата Амна Наваз (тя е съводещ на PBS NewsHour с Джеф Бенет) прекъсна Ердоган, когато темата беше какво се случва в Турция и как един куп хора са заплашени или влизат в затвора, включително турска журналистика заради "обиди" в Twitter към турския диктатор. Ердоган даваше уклончиви отговори и се придържаше към линията - турската съдебна система решава, аз нямам общо, да уважаваме решенията ѝ.

Когато Наваз прекъсна Ердоган и му посочи как Европейският съд по правата на човека редовно издава решения срещу репресиите на режима му, турският диктатор реагира: "Не ме прекъсвайте. Нямате право да ме прекъсвате. Няма да ме прекъсвате и ще ме уважавате. Ще уважавате и решенията на турската правосъдна система". Според Ердоган, американската и турската правосъдни системи са на едно ниво и това означава, че и турската трябва да бъде уважавана.

Ердоган: Турция може да се раздели с ЕС, ако е необходимо

"Don't interrupt me. You have no right to interrupt."



Turkish President Recep Erdogan during an interview was outraged by the behavior of an American journalist who tried to interrupt him when he was answering a question about human rights activist Osman Kavala, who was… pic.twitter.com/C6ZOGVW86K