Двойка от Филипините сключи брак в наводнена църква, гостите бяха с ботуши (ВИДЕО)

Сватбеният ви ден е, но мусонни дъждове наводняват църквата. Какво правите? Е, ако сте тази филипинска двойка, обличате роклята и костюма и тръгвате по пътеката, за да се ожените, пише още медията.

На кадрите се вижда, че гостите са с ботуши, младоженецът е с бели чехли, а булката смело крачи към олтара с мокра булчинска рокля. ОЩЕ: Гневна Венера: Защо е опасно да организирате сватба до 4 септември 2023 г.?

It's your wedding day and monsoon rains flood the church. What do you do?



Well, if you're this Filipino couple, you put on your dress and suit and wade down the aisle to tie the knot 👇 pic.twitter.com/YRbpX2sfNL