Експлозия на търговски кораб в Дубай (ВИДЕО)

По-късно стана известно, че пламъците в пристанището на Дубай вече са локализирани. Няма загинали или ранени, съобщи пресслужбата на правителството на емирството. Корабите, акостирали наблизо, също не са пострадали. Инцидентът не е засегнал корабоплаването в пристанището.

Експлозията се е чула в целия град. Огънят се е разпространил до кея, обсипан с метални конструкции, разпръснати от взривната вълна. В гасенето на пожара участва и екип с лодка. Пристанището продължава да работи нормално. Причините за инцидента не са известни засега. Екипажът на контейнерния кораб е бил евакуиран своевременно.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW