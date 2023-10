Електромобил на Tesla устоя на обстрела на Хамас и закара собственика си до болницата (СНИМКА)

Собственикът на електромобила живее в кибуца Мефалсим близо до границата с Газа. След като екстремистите проникват на израелска територия, той получава сигнал за опасност и се насочва с електромобила си до определеното безопасно място за събиране на жителите. Но по пътя пред колата изскача джип с терористи от „Хамас“, които откриват огън с автомати "Калашников" и тежка картечница от разстояние около 10 метра, съобщава изданието Walla.

Тъй като смятат, че имат пред себе си обикновена кола, те се опитват да поразят двигателя й и се целят там, където смятат, че трябва да е той, както и отзад, където пък би трябвало евентуално да е резервоарът за газ, каквито електромобилът няма.

Електромобилът обаче има два мотора (по един на ос) затова въпреки че гумите му били спукани, той успял да се откъсне от екстремистите и да продължи. По електромобила били преброени около 100 куршума. "Спукаха ми гумите, но ускорението на Tesla е невероятно дори в тази ситуация, а двойното задвижване успя да ни задържи на пътя. За да стигна до болницата, карах със 180 км/ч със спукани гуми. Въпреки че гумите започнаха да се ронят и някои вече бяха на джантите, но колата все още се движеше“, разказва собственикът.

Той е получил рани в крака, ръката и главата, но в момента е стабилизиран и няма опасност за живота му.

