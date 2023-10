Как 25-годишна израелка спаси своето селище от лапите на Хамас (СНИМКА)

Инбал Либерман е преминала военно обучение в Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ и е била назначена за координатор на службите за сигурност в своя регион от декември 2022 г. Тя е отговаряла за сигурността на кибуца си в извънредни ситуации до пристигането на специалните части или полицията. Самата тя е родена и израснала в същия кибуц - в него живеят 400 души и той се намира само на 2 км от оградата с Ивицата Газа, пише Maariv.

Сутринта на 7 октомври момичето бързо осъзнало, че се случва нещо сериозно. Тя събрала всички жители на кибуца, раздала им оръжие, подготвила план за отбрана и устроила засада на терористите.

Един от защитниците на кибуца, 46-годишният Адам, бивш военен от специалните части, разказва пред CNN, че се наложило да се защитават около пет часа. После настъпило затишие, но само временно. „Мислехме, че всичко е свършило, но дойде втората вълна, между 8 и 10 терористи с картечници, с гранатомети...”, казва Адам. В селището са се отбранявали както мъжете, така и жените. Всички добре разбирали какво ще се случи, ако терористите проникнат в кибуца.

В крайна сметка Нир Ам е дал само една жертва - млад мъж, който е присъствал на музикалния фестивал, на който „Хамас“ избиха 260 души.

На кибуците в съседство на Нир-Ам обаче не им е провървяло – там „Хамас“ устрои истинско клане.

This is truly truly truly incredible!



In the Bible, we learned that because of righteous women, the Jews were redeemed from Egypt.



Listen to this story!



Meet Inbal Rabin-Lieberman.



She’s 25. And she is superwoman. No, I’m not joking. She’s an actual super hero.



Inbal… pic.twitter.com/4hVDtmkw74