Ердоган: Нетаняху надмина Хитлер по жестокост (ВИДЕО)

Ердоган обвини Нетаняху в ужасяващи престъпления, надминаващи тези на Хитлер, предаде NEXTA. „Най-ужасяващите снимки и видеа от Втората световна война не са нищо в сравнение с това, което виждаме от Газа. По време на Холокоста в Германия не са били толкова нечовечни, толкова безсъзнателни. Геноцидът на Нетаняху, неговата жестокост — той вече надмина Хитлер“, каза президентът на Турция. Така той подкрепи мнението на турския външен министър Хакан Фидан, който също засипа Нетаняху с упреци. Още: Ердоган: Нетаняху е най-голямата заплаха за региона на Близкия изток

"Израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен, че името му се свързва с геноцид, тъй като той е обвинен в геноцид", заяви той. „Отговорността за това, че името на Нетаняху се свързва с тези, които са извършили геноцид в историята, е негова, тъй като той все още е съден по обвинения в геноцид“, се казва в изявлението на турския външен министър.

Анкара се надява на „справедлив процес“ срещу Нетаняху и неговите сътрудници, се казва още в изявлението. „Фактът, че израелските власти трябва да се фокусират толкова много върху изявленията на нашия президент, потвърждава точността на изложените в тях твърдения“, смята външният министър. Още: Ердоган проведе важен разговор: Турция е готова да бъде посредник в Близкия изток

Престъпленията срещу човечеството, извършени от израелските лидери, „се документират по начин, който не оставя място за съмнение“, се казва още в изявлението на Фидан. „Когато подкрепата и имунитетът, с които Израел се ползва в момента сред определени кръгове, изчезнат, Нетаняху и неговите съучастници ще бъдат подведени под отговорност пред правосъдието“, се посочва в позицията.

