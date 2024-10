ЕС отпусна още 30 млн. евро хуманитарна помощ за Ливан

Европейският съюз обяви, че отпуска допълнителни 30 милиона евро хуманитарна помощ за Ливан, където се водят боеве между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

„Днес увеличаваме хуманитарната си помощ за народа на Ливан“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Новото ни финансиране ще гарантира, че цивилното население ще получи така необходимата помощ в този много труден момент".

Още: Хутите атакуваха Централен Израел, има жертви при ударите в Бейрут (ВИДЕО)

“Изключително съм обезпокоена от постоянната ескалация на напрежението в Близкия изток. Всички страни трябва да направят всичко възможно, за да защитят живота на невинните цивилни граждани", обяви председателят на ЕК.

The EU is stepping up its humanitarian aid to Lebanon, to over €100 million this year.



A new €30 million package will ensure civilians get much needed assistance.



Once again, we call for a ceasefire across the border with Lebanon and in Gaza, and the release of all hostages.