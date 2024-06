Гаф или намек: Колата, подарена от Путин на Ким Чен Ун, била с части от Южна Корея

Митнически записи показват, че компанията производител внася много от частите именно от Южна Корея, описана от лидера на КНДР като основен враг.

Световните медии тогава предадоха как двамата лидери се забавляват във возилото по време на посещението на Путин.

Русия е внесла оборудване и компоненти за сглобяване на автомобили и мотоциклети Aurus на стойност най-малко 34 милиона долара между 2018 г. и 2023 г., пише Ройтерс. Вносът включва части за каросерия, сензори, програмируеми контролери, превключватели, заваръчно оборудване и други компоненти на стойност почти 15,5 милиона долара, внесени от Южна Корея. Внасяни са части и от Китай, Индия, Турция, Италия и други страни от ЕС.

Агенцията уточнява, че не може да се посочи конкретно кои внесени чужди части са се озовали в колата, подарена на Ким, и вносът не е в нарушение на санкциите - Aurus LLC беше санкциониран от Съединените щати през февруари 2024 г.

Aurus Motors и нейният главен изпълнителен директор Андрей Панков не са дали коментара, поискан от Ройтерс, за използването на чуждестранни части, включително от Южна Корея, в своите автомобили.

Южнокорейските фирми бяха сред най-големите доставчици на Aurus, като сред тях са производителят на промишлено оборудване Kyungki Industrial Co, производителят на автомобилни части BYT CO LTD и доставчикът на батерии Enertech International Inc.

Служител на Kyungki Industrial Co е потвърдил, че компанията е доставяла части на Aurus LLC и продължава да го прави. Rain Electronics обаче не е открит за коментар.

Цените на автомобилите Aurus - има четири модела, включително SUV и бронирана версия - започват от 46,625 милиона рубли ($528 356).