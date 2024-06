Ким Чен Ун дълго маха след самолета на Путин: Двамата диктатори се прегръщаха като деца (ВИДЕА)

А кадрите от летището при отпътуването на Путин показаха как диктаторите с мъка се откъснаха един от друг. Те дълго си разменяха последни думи, прегръщаха се, ръкуваха се и отлагаха мига на раздялата до последно.

Накрая Путин изкачи стълбичката и отново се обърна да помаха, а в отговор Ким и придружаващите го лица също размахаха ръце във въздуха. Следваха още поклони и най-сетне Путин влезе в самолета. Но той още дълго се взира от илюминатора към Ким, махайки с ръка. Ким и свитата му от своя страна останаха на пистата да махат докато самолетът се изгуби от погледите им.

Снимка: принтскрийн/Телеграм

Трогателното им прощаване бе естественият завършек на едно посещение, в което Путин бе приет почти като кумир и навсякъде бе съпровождан от свои огромни портрети. А както съобщи радио "Гласът на Корея" Путин си е тръгнал и с ценен подарък от севернокорейския си домакин - две кучета от селектираната в Северна Корея порода пунгсан.

За договора, който двамата подписаха обаче, все още никой не знае подробностите.

🇰🇵 North Korean leader Kim Jong Un presented Russian President Vladimir Putin with two pungsan dogs.

This is an autochthonous breed from North Korea, which is not well known outside of that country. pic.twitter.com/sKLbhHErTL