Строители и инженери от Северна Корея щели да помагат за "възстановяване" на окупирана Украйна

Информацията гласи, че Южна Корея очаква северната ѝ съседка да изпрати "мащабни инженерни сили" в така наречената от кремълския режим Донецка народна република (ДНР). Те щели да помагат за възстановяването на инфраструктурата в окупирания град Донецк.

Според сведенията севернокорейската армия разполага с 10 инженерни бригади, а телевизия Chosun изчислява, че Северна Корея би могла да спечели до 115 млн. долара в неуточнена чуждестранна валута всяка година от Русия, ако изпрати три или четири такива бригади в окупирана Украйна.

South Korea says that North Korea plans to send its engineering troops to Russian-occupied territories in Ukraine for "reconstruction work."



The Pentagon commented that if DPRK troops are deployed to Ukraine, they would be "cannon fodder." pic.twitter.com/Qt3KjVrSZy