Голям пожар в центъра на Ростов на Дон (ВИДЕО)

Очевидци споделят в социалните мрежи снимки от пожара, възникнал снощи.

На мястото са пристигнали пожарни екипи, които се борят с пламъците, а жители на града споделят, че димът е обвил целия град.

Към момента няма информация за пострадали, неясни са и причините за пожара.

In #Russian #Rostov an abandoned industrial building caught fire. The fire spread to an area of more than 100 square meters. There is no information about the victims yet. pic.twitter.com/ipoMzm4fO5