Украйна с тежки удари по Луганск и Донецк, тревога затвори Кримския мост (ВИДЕО)

Украйна нанесе мощна атака по окупирания Донецк. Съобщава се, че е ударен щабът на 8-ма обединена армия на Русия. За момента повече информация не е известна.

🔥Very satisfying footage of a strike on Donetsk.



Reports say it hit the headquarters of Russia’s 8th Combined Arms Army. We’re waiting for more information. pic.twitter.com/FrFh6UXf7I — WarTranslated (@wartranslated) June 30, 2025

За атаката потвърди и руската агенция ТАСС. Оттам цитираха регионалното правителство, според което в небето над Луганск е имало повече от 20 украински безпилотни летателни апарата.

Оперативните служби на региона също така съобщиха, че в няколко части на Луганск са възникнали пожари, след като украински безпилотни самолети са прелетели над града.

There were also strikes in temporarily occupied Luhansk, with a large fire visible in the city. pic.twitter.com/OB2KpqeVzP — WarTranslated (@wartranslated) June 30, 2025

Нападение имаше и срещу окупирания Луганск. Мощен пожар е избухнал в града, но за момента не е ясно какво е поразено.

Атака и срещу Кримския мост

По-рано заради въздушна тревога бе затворен Кримския мост. Първоначалните данни бяха за изстреляни ракети Storm Shadow, но досега няма официално потвърждение.

The Crimean Bridge has been closed. Local media report that nearly a dozen Ukrainian fighter jets launched Storm Shadow missiles toward occupied Crimea. pic.twitter.com/Zon0f1FNEf — WarTranslated (@wartranslated) June 30, 2025