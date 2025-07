Любимецът на Клоп, който завъртя над 340 мача за Ливърпул, а сега гледа към изхода

Юрген Клоп остави сериозна следа в Ливърпул, след като изведе тим до множество успехи. Германският специалист също така спомогна за развитието на доста от футболистите на мърсисайдци. Един от тях е Анди Робъртсън. Именно Клопо стои зад пристигането на сърцатия шотландец на „Анфийлд“. Сега обаче германецът го няма начело на „червените“, а левият бек като че ли вече гледа към изхода.

Анди Робъртсън пристигна в Ливърпул през лятото на 2017 година от тима на Хъл Сити. Тогава мърсисайдци платиха около 9 милиона евро за правата на крайния бранител. Той успя бързо да се наложи в състава на Юрген Клоп и се превърна в основен футболист на „червените“.

🗣️ "At the moment, the player himself has not decided what he wants to do, he never gave any final green light to Atletico, to respect Liverpool, and make his decision on the future very soon."@FabrizioRomano on Andy Robertson's future [via @caughtoffside] 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #LFC pic.twitter.com/GbfLOac0iG