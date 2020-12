Хакерска атака срещу разследващи журналисти в „Ал Джазира“ през израелски софтуер

🚨MAJOR REPORT: zero-click #0day in #iMessage used to infect 36 ppl @Aljazeera w/ NSO spyware. We attribute to UAE&Saudi Arabia w/medium confidence. THREAD https://t.co/4AfeHPw4D0 pic.twitter.com/sdkVNjL2fS

Докладът поставя под въпрос сигурността на iPhone на Apple, чиито модели използват операционна система, по-стара от iOS 14,

Групата NSO, чийто шпионски софтуер се е използвал от кампаниите на Саудитска Арабия и ОАЕ, твърди, че целта е била разкриване на терористи и престъпници.

"The holy grail of phone hacking." Dozens of journalists at the Qatari-funded media company Al-Jazeera have been targeted by spyware likely linked to the governments of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, a cybersecurity watchdog has reported. https://t.co/H2e8VVSyZk