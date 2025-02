"Хамас" се е съгласила да предаде Ивицата Газа на Палестинската автономия?

"Хамас" вече е готова да предаде управлението на Ивицата Газа на Палестинската автономия, твърди Sky News Arabia, позовавайки се на свои източници. Палестинската автономия е международно признатото палестинско правителство, което частично управлява Западния бряг по силата на споразуменията от Осло от 1993 г. Седалището му е в Рамала. Западният бряг и Ивицата Газа включват двете палестински територии, които съставляват предвидената държава Палестина.

Новината идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп очерта план Съединените щати да осъществят контрол над Газа и да разселят всички палестинци, живеещи там, към арабски държави в региона - нещо, което срещна остър отзвук от международната общност и редица световни лидери: Тръмп: По-добре е за палестинците да бъдат преместени от Газа.

Hamas has declared its readiness to hand over control of the Gaza Strip to the Palestinian Authority, — Sky News Arabia



The channel's sources report that Hamas agreed to this move "after strong pressure from Egypt on the movement's delegation that visited Cairo."



