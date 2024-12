Хеликоптер се вряза в болница в Турция, има жертви (ВИДЕО)

Четирима души са загинали, след като хеликоптер се е врязал в болница в Югозападна Турция, съобщи губернаторът на провинцията, като обвини за инцидента гъстата мъгла, предаде АФП. "Хеликоптерът е паднал на земята, след като се е ударил в четвъртия етаж на болницата по време на излитане", при което са загинали двамата пилоти, един лекар и един служител на борда на машината, заяви управителят на провинция Мугла Идрис Акбийк.

"Имаше интензивна мъгла", каза Акбийк и добави, че властите разследват причината за инцидента. Хеликоптерът е излетял в условия на лоша видимост от покрива на болницата в град Мугла на път за град Анталия. След това хеликоптерът се е носил в мъглата няколко минути след излитането, преди да се разбие в празно поле до болницата, в която е попаднал, съобщават турските медии.

🚁 Tragedy Strikes in Turkey



A Turkish Ministry of Health Eurocopter EC-135P2+ (TC-HYD) ambulance helicopter crashed during takeoff from Muğla Training & Research Hospital. The helicopter collided with the hospital building in heavy fog before falling into a vacant field.… pic.twitter.com/R0herLQ12t