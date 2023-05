Иран демонстрира нова версия на балистична ракета с голям обсег (ВИДЕО)

Според иранските власти, ракетата има обхват от 2000 километра и може да носи бойна глава от 1500 килограма. Новата модификация е с подобрена система за прицел, когато ракетата вече е в полет.

Иранският министър на отбраната на Иран Мохамад Реза Ащиани обясни, че Иран се стреми да доставя различни ракети на различните видове войски. Той подчерта, че публичните демонстрации на оръжия ще продължат.

ОЩЕ: Близкият изток се променя. Как Иран дърпа конците

The #Iranian Defense Ministry has demonstrated its new Khorramshahr-4 ballistic missile with a range of 2,000 km and a warhead of 1,500 kg. pic.twitter.com/BkveWGHCE7